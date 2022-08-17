Україна не взяла на себе відповідальність за удари в Криму.

У найближчі два-три місяці вибухів на військових об'єктах окупантів у Криму може бути більше.

Про це в інтерв'ю The Guardian заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Пожежа на складі боєприпасів російських військ в Джанкойському районі, за словами Подоляка, стала нагадуванням того, що "Крим, окупований росіянами, — це вибухи складів і високий ризик загибелі загарбників і злодіїв".

Видання зазначає, що Україна не взяла на себе відповідальність за удари. Однак ці зауваження також можна інтерпретувати як визнання того, що Україна намагається накопичити кількість людей і військової техніки, необхідних для проведення повноцінного контрнаступу на півдні країни.

Подоляк запросив "ще 50, 60, 80" РСЗВ на додаток до існуючого арсеналу.

Помічник глави ОП допустив, що атака на авіабазу в Новофедорівці минулого тижня могла бути справою рук партизанів, але відкинув будь-які припущення, що це міг бути нещасний випадок, як відразу ж після цього заявила Москва.

"Звичайно, я згоден з Міноборони Росії, яке прогнозує більше подібних інцидентів у найближчі два-три місяці. Я думаю, що ми могли б побачити більше таких випадків", - сказав Подоляк.

Як вибухи вплинуть на становище російської армії на материковій частині України

На думку аналітиків з американського Інституту вивчення війни, вчорашні вибухи під Джанкоєм серйозно пошкодили російську логістику. Під "удар" потрапили угруповання ворога на півдні Запорізької та заході Херсонської областей.

При цьому у експертів немає даних, що удари були завдані з західного озброєння, що постачається ЗСУ. Але, ймовірно, атаки на військові об'єкти РФ в Криму узгоджуються з контрнаступальними діями ЗСУ в Херсонському напрямку.

Нові вибухи в Криму: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня у військовій частині, що у селищі Азовське Джанкойського району Криму, на складі боєприпасів сталася детонація боєприпасів.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров поінформував, що окупанти оточили зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів і евакуювали цивільне населення.

У РФ заявили, що у військовій частині на майданчику зберігання боєприпасів сталося "займання". А пізніше російська сторона заявила про диверсію.

9 серпня в Криму, в районі населеного пункту Новофедорівка, пролунала серія вибухів і сталася пожежа на території аеродрому "Саки". Внаслідок вибухів знищено щонайменше 9 літаків.

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