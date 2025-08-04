Росія знову готує удари по енергетиці взимку, - командир підрозділу розвідки ЗСУ

На думку ворога, тільки так можна змусити людей тікати з міста.

Під час осінньо-зимового періоду російські окупанти, ймовірно, знову готують удари по енергетичній інфраструктурі Україні.

Про це заявив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Ранок.LIVE.

За його совами, росіяни планують бити по енергетичній інфраструктурі, оскільки тільки так можна змусити людей тікати з міста.

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"Бити вони будуть, я вважаю, по енергетиці. Зараз знову, не забувайте, зима. І коли буде холод, опалювальний сезон, вони будуть бити по енергетиці, по водоканалах. Я не хочу нікого залякувати, але ворог дійсно діє як терорист. І він розуміє, що стратегічно спустошити місто, умовний Харків, можна тільки вибивши повністю енергетику. До цього повинна влада також бути готова", - сказав він.

Війна в Україні - Росія готує нові майданчики для атак

Як повідомляв УНІАН, Росія збирається розширити використання окупованої території України для нанесення ударів безпілотниками по Україні, зокрема, планує використовувати для цього територію Донецького аеропорту. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що супутникові знімки аеропорту, зроблені в липні 2025 року, показують, що російська влада частково очистила укріплення на злітно-посадковій смузі та почала будівельні роботи на стоянках, можливо, в рамках підготовки до встановлення паливних резервуарів.

Крім того, OSINT-група CyberBoroshno повідомила, що супутникові знімки вказують на те, що російська окупаційна влада будує закриті складські приміщення поряд зі зруйнованим терміналом аеропорту і готує пункти ручного управління дронами, зони розвантаження боєголовок, пости повітряного спостереження і злітно-посадкову смугу.

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