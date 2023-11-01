Якщо відбуваються якісь планові заходи, то, звичайно, є якесь оповіщення, зазначили у ГУР МО.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували ранкову паніку окупантів в Криму.

Про це представник ГУР Андрій Юсов заявив в ефірі інформаційного телемарафону "Єдині новини". Зокрема, Юсов прокоментував про сьогоднішнє оголошення повітряної тривоги у тимчасово окупованому Севастополі.

"Насамперед слід зауважити, що регулярно окупаційні війська в Криму ігнорують і не погоджують жодні дії чи інформацію з окупаційною владою, колаборантами, і ті змушені щось вигадувати і брехати на ходу, тому часто ця інформація суперечить одна одній...", - сказав Юсов.

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За його словами, в Криму часто з боку окупаційної адміністрації повідомляється начеб-то про якісь навчання чи планові роботи окупаційної армії.

"Місцеве населення про це не в курсі, що вказує насамперед на те, що це брехня. Тому що, коли якісь планові заходи відбуваються, то, звичайно, тоді відбуваються якесь оповіщення. У всіх інших випадках - це реагування на ті чи інші дії українських Сил безпеки і оборони, або дії з остраху на подібні активності з боку українських захисників", - сказав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що в Криму буде продовжуватися планова робота українських Сил безпеки і оборони з метою знищення і послаблення потенціалу окупаційної армії. "Кінцевою метою цього є звільнення півострова", - сказав Юсов.

Також він прокоментував, наскільки складніше росіянам стало переправляти техніку до окупованого Криму.

"Враховуючи ситуацію з цією незаконною спорудою (про Кримський міст - УНІАН), і враховуючи в цілому активність українських Сил безпеки і оборони, і те, що сьогодні в Криму для окупантів вже немає безпечних місць, звичайно, що логістика ускладнилася. Але Крим продовжують використовувати як логістичний центр і хаб для агресора з метою перекидання сил і засобів з постачання окупаційних військ на півдні тимчасово окупованих українських територій", - зазначив Юсов.

Водночас, за його словами, росіяни на сьогодні уповільнили деякі логістичні процеси, що українські захисники використовують у своїх цілях.

Він сказав, що інформація від українського руху опору в Криму враховується для подальшої протидії перекидання ворожих засобів і їхнього знешкодження.

Разом з тим, Юсов повідомив, що останнім часом ворог продовжує проводити роботи з передислокації Чорноморського флоту з Криму до Новоросійська, але частина угрупування на півострові залишається, яка становить небезпеку для України.

"Зокрема, коли ми говоримо про носії "Калібрів". Ця ситуація уважно відстежується Україною і готується продовження різних заходів із послаблення потенціалу ворога в Чорному морі", - сказав Юсов.

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Як повідомляв УНІАН, у Севастополі вранці 1 листопада почалася повітряна тривога, яка тривала близько двох годин. Місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв закликав мешканців перекрити газ, воду і електрику в рамках заходів безпеки. Під час оголошення "небезпеки" гауляйтер Развожаєв зазначав, що Росія намагається ліквідувати велику кількість "повітряних цілей".

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо зазначив, що над територією "його" регіону збили 7 ракет. За його словами, боєприпаси ЗСУ нібито "запустили" з літаків, які летіли у бік Криму.

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