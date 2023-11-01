Місцевий гауляйтер Развожаєв каже, що запах диму може бути "неприємним".

У Севастополі вранці 1 листопада почалася повітряна тривога, місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв закликав місцевих перекрити газ, воду і електрику в рамках заходів безпеки.

Тривогу в тимчасово окупованому місті Криму оголосили о 09:50 ранку. Развожаєв опублікував ролик з "рекомендаціями".

Гауляйтер натякнув, що в районі Севастопольської бухти можливі "задимлення".

"Це військові використовують табельні засоби маскування. Нагадую, що запах неприємний, але це абсолютно безпечно", - стверджує він.

Також жителів Севастополя попередили, що в місті на час тривоги припинили рух морського й наземного громадського транспорту. Про це йдеться в повідомленні дирекції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури Севастополя.

Тим часом у російських телеграм-каналах почалася паніка. Говорять про ліквідацію ракети на підльоті до Криму.

Також Baza повідомляє про "сильний дим над Кримським мостом". Там натякають, що це можуть бути "навчання".

Росія вранці вдарила по Нікополю

Вранці 1 листопада окупанти вдарили дроном-камікадзе по Нікополю (місто в Дніпропетровській області). Глава ОВА заявив, що через дії Росії загинула 59-річна жінка. Ще 4 українці отримали поранення. Також є дані про пошкодження місцевого підприємства.

Вночі РФ також влаштувала повітряний терор Україні. Українським регіоном запустили 20 дронів "Шахед": 18 цілей вдалося збити українським військовим.

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