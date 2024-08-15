Ворог скидає боєприпаси із запалювальними речовинами північніше Кринок, там виникають пожежі і дуже складно утримати ці позиції.

Російські окупанти активізувалися на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Українські підрозділи змушені переміститися на нові позиції.

Як повідомив речник оперативного угруповання військ "Таврія" капітан Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону, на лівому березі Дніпра у Херсонській області відбили одразу сім ворожих атак. Це сталося на плацдармі північніше села Кринки, де наші підрозділи перемістились на нові позиції.

"Там противник активізувався порівняно з минулим тижнем. Там день у день відбувається чимала, як для такого невеликого відрізка, кількість штурмів, і там є особливості, що через заболочену місцевість важко створювати фортифікацію, нові позиції, спостережні пости, вогневі позиції. При цьому, якщо ворог в таку погоду, як зараз, завдає артилерійського ураження, особливо з артилерії калібру 152 міліметри, а також скидає із БпЛА боєприпаси із запалювальними речовинами, як вчора в районі цих позицій, північніше Кринок, там виникають пожежі і дуже складно утримати ці позиції. Доводиться нашим захисникам переміщатися", - сказав Лиховій.

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Загалом різких змін у тактиці, складі військ та характері дій противника немає. Натомість ворог продовжує свою агресивну поведінку, говорити про суттєве зменшення кількості окупантів не доводиться. Ознак формування ударних сил для російського наступу не виявлено. Тривають позиційні бої.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

За даними аналітиків з Інституту вивчення війни, російські війська мають незначні просування на півночі Харківської області, а також біля Покровська.

Водночас аналітики відзначають, що напередодні Сили оборони просунулися у Курській області РФ. Українці мали значні територіальні успіхи поблизу низки населених пунктів, через що росіяни вимушені зводити нові укріплення в області.

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