За минулу добу російські окупанти вбили трьох мирних жителів Донеччини, ще шестеро людей дістали поранення.

За минулу добу російські окупанти вбили трьох мирних жителів Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram.

"Росія вбиває цивільних! За 17 серпня окупанти вбили трьох мирних жителів Донеччини: в Авдіївці, Нетайловому та Курахівці. Ще шестеро людей дістали поранення", - зазначив він.

За словами Кириленка, досі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, на Донбасі військові відбили наступи російських військ на багатьох напрямках.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що на Донбасі продовжуються жорстокі бої. Зокрема, найгарячіші точки фронту на цьому напрямку - без змін - Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Бахмут, увесь відповідний напрямок.

Як зазначали у звіті ISW, окупанти намагаються відвернути українські сили від контратак на півдні, атакуючи райони Бахмута і Сіверська в Донецькій області.

Вас також можуть зацікавити новини: