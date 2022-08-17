За попередніми даними, внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено 29 житлових будинків, поранено чоловіка.

В Дружківці на Донеччині росіяни вранці 17 серпня застосували проти цивільних ЗРК "С-300".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Міністерства внутрішніх справ України.

"Обстріл Дружківки стався сьогодні близько 6:20. Вибухи тривали кілька хвилин. В результаті було зруйновано 29 житлових будинків в одному з приватних секторів міста. Російські війська цілеспрямовано знищують мирне населення, наносять жорстокі удари. На щастя, цього разу обійшлося без загиблих, однак є постраждалий серед цивільних. Йому надали допомогу парамедики поліції Донеччини. Наразі з чоловіком все добре", - йдеться у повідомленні.

На місці обстрілу працювали поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. Правоохоронці зібрали докази воєнного злочину Росії.

Мешканців закликають виїхати до більш безпечних населених пунктів. Нагадується, що триває обов'язкова безкоштовна евакуація мирного населення.

Як повідомляв УНІАН, зранку 17 серпня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що вночі та вранці окупанти обстріляли низку населених пунктів області, у тому числі Дружківку.

Внаслідок обстрілу Торецька поранення дістала сім'я, у тому числі 6-річна дитина.

Окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Кураховому та будинок у Курахівці, де під завалами опинився чоловік, проводилась рятувальна операція.

Кириленко також повідомив, що в Авдіївці вночі були поодинокі "прильоти" у старе місто, а під ранок — у центр та в район Авдіївського коксохімічного заводу.

За ніч росіяни завдали удару по Новодмитрівці — пошкодили ліцей та 8 приватних будинків, без постраждалих. В Очеретинській громаді під вогнем були Піски та Невельське.

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