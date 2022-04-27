Згідно зі свіжим перехопленням, представленим українськими спецслужбами, ціла військова частина РФ відмовилася повертатися на війну.

Росіяни бояться йти на війну в Україну та починають бунтувати. Особливо це стосується тих окупантів, яких відправили на перегрупування після того, як їхні підрозділи "отримали на горіхи" від української армії.

Про це йдеться у нових телефонних розмовах загарбників, перехоплених СБУ.

За словами представників служби, у новому записі телефонних розмов зафіксовано, як ціла військова частина РФ відмовилася повертатися на війну.

"Нас 22-го вивели, і наша частина не захотіла назад повертатися, розумієш? "Відмовники", зрозумів?", – сказав один з окупантів.

Його товариш, який стоїть десь поблизу Ізюма додав, що їхнє єдине бажання – дочекатися повернення до місця дислокації і залишитися там. Адже з 60 танків, які були в нього у полку, залишилось 10, половина особового складу знищені або поранені, також багато солдатів у полоні.

Напередодні СБУ оприлюднила приголомшливе перехоплення розмови командира російського розвідбатальйону з коректувальником вогню, присвячене "мужньому" розстрілу дітей і літніх людей.

Ще в одному перехопленні окупант сам спростував фейк РФ про "взяття" Рубіжного та визнав, що навіть "елітні" підрозділи РФ добряче потерпають від українських захисників.

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