Під прикриттям лісопосадки російські загарбники намагалися зайняти нові позиції.

Українські прикордонники змусили російських окупантів відступити на одному з напрямків в Донецькій області.

Як повідомили в Державній прикордонній службі України, їхні воїни виявили рух загарбників на Донеччині за допомогою безпілотника.

"Під прикриттям лісопосадки окупанти намагалися зайняти нові позиції. Координати ворога передали мінометному розрахунку прикордонників, після чого влучні постріли змусили противника відступити з втратами", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, ворог продовжує спроби вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. 5 травня Сили оборони відбили близько 50 атак російських окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону.

Тим часом, авіація Сил оборони уразила райони зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. Також до "просмаження" загарбників доклали руку й підрозділи ракетних військ і артилерії.

У Генштабі також розповіли, що минулої доби українські воїни ліквідували ще 560 російських загарбників. Таким чином, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 193 тисяч 770 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: