Напередодні у Міноборони РФ оголосили про швидке "звільнення "ЛНР".

Російські загарбники докладають всіх зусиль, щоб захопити Луганську область. Як стало відомо, окупанти стягнули величезну купу техніки та 25 батальйонно-тактичних груп (БТГ), щоб захопити регіон.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він пояснив, що в кожній БТГ налічується близько 500 осіб, себто мовиться про близько 12 тисяч рашистів, які збираються захоплювати Луганщину. За його словами, це російське угруповання кинуто в наступ, щоб або відрізати область від решти України, або захопити Сіверськодонецьк.

Гайдай вкотре зазначив, що ситуація в Луганській області надскладна. Особливо там, де Горська громада (Золоте, Катеринівка, Тошківка). На щастя, в останній ЗСУ все ж вдалося вибити ворога та закріпитися.

Окупанти намагаються встановити повний контроль над Донецькою, Луганською і Херсонською областями

Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

Основна мета противника наразі залишається незмінною – спроби оточити угруповання Об'єднаних сил, встановити повний контроль над цими трьома областями, а також забезпечити стійкість сухопутного коридору з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.

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