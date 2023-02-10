Вибуховою хвилею та уламками снарядів у квартирах повибивало вікна, також пошкоджено стіни та декілька балконів.

Російські загарбники вдарили по багатоповерхівці з артилерії в Херсоні. В результаті цього злочину було важко поранено літню жінку.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Удар російської артилерії припав на мікрорайон Острів у Херсоні.

"Сьогодні близько полудня ворог завдав удару по багатоповерхівці, у якій знаходилися мирні херсонці. Вибуховою хвилею та уламками снарядів у квартирах повибивало вікна, також пошкоджено стіни та декілька балконів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що через російський обстріл постраждала літня херсонка - її з осколковими пораненнями бригада "швидкої" доставила до лікарні. "Нараз жінка перебуває у тяжкому стані, медики борються за її життя", - додали в ОВА.

Війна в Україні - ситуація в Херсоні

Як повідомляв УНІАН, через обстріл Херсона вночі 10 лютого пошкоджено будівлю залізничного вокзалу. Фахівці закривають розбиті вікна OSB-листами та усувають інші пошкодження.

За добу 9 лютого російські окупанти 54 рази обстріляли Херсонщину - гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та безпілотників. Зокрема, російська армія атакувала 18 разів місто Херсон. Російськими снарядами пошкоджено житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російську агресію загинула одна людина, троє жителів області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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