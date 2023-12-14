Противники путінського режиму підірвали резервуар з пальним, внаслідок чого на об’єкті спалахнула пожежа.

В Російській Федерації намагаються пропагандистськими діями приховати вибух на нафтобазі в Воронєжі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"12 грудня 2023 року на території нафтобази компанії "Роснєфть" у місті Воронєж пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, невідомі противники путінського режиму підірвали резервуар з пальним, внаслідок чого на об’єкті спалахнула пожежа.

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"Аби приховати факт диверсії та власну неспроможність забезпечити безпеку на критичних об’єктах, місцеві воронезькі вожді вигадали "навчання підрозділів міністерства з надзвичайних ситуацій" прямо біля "багатотонної" цистерни з пальним", - наголошується у повідомленні.

"Під які "навчання" маскують роботу місцевих слідчих органів на воронезькій нафтобазі, наразі незрозуміло навіть самим слідчим", - додали в ГУР.

Вибухи на окупованих територіях - деталі

4 грудня в окупованому російськими військами Луганську знищено нафтобазу загарбників. В нафтобазу влучив дрон, обійшовши усі засоби радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони окупантів.

9 грудня повідомлялося, що в окупованій Макіївці (східне передмістя Донецька) сталася потужна пожежа на місцевій нафтобазі. В соціальних мережах публікували фото "уламків в Макіївці" без уточнення, про що йдеться, але з очевидним натяком, що це рештки ракети, яка вдарила по нафтобазі.

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