Постраждалих, попередньо, немає.

Російські окупанти завдали щонайменше п’ять ударів за межами Харкова. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голови Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали щонайменше п’ять ударів за межами міста Харків, зафіксовано влучання ракет С-300", - заявив він.

Голова ОВА додав, що за попередньою інформацією, постраждалих унаслідок удару немає. Профільні служби працюють на місцях влучань.

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Нічна атака РФ 2 жовня - подробиці

Як повідомляв УНІАН, уночі сьогодні, 2 жовтня, російські окупанти атакували Україну сімома безпілотниками типу "Shahed", чотири з них українські захисники знищили. Атака відбулася з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія).

Своєю чергою керівникця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зауважила, що ворог застосовував і дронові ударні атаки, і використовував тактичну авіацію, спрямовуючи керовані авіабомби по території Херсонської області.

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