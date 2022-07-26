На сьогоднішній день це вся лінійка "Буків".

На тимчасово захоплених територіях ворог зосередив величезну кількість засобів протиповітряної оборони, проте українські військові знають, де вони розташовані, та роблять певні кроки для протидії цим засобам.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу, пише "Українська правда".

"Мають дуже багато засобів ППО окупанти, на жаль. На сьогоднішній день це вся лінійка "Буків". Це Бук-М1, М2, М3, "Тор", "Панцир", С-300, С-400. Вже на окупованих територіях. Ми фактично володіємо всією інформацією, де знаходяться ці комплекси. У нас працює розвідка, ми знаємо, де вони є, тому робимо певні кроки щодо протидії цим засобам", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 липня ворог завдав ракетного удару по півдню України, є влучання в приватні оселі та портову інфраструктуру.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти вдарили по курортній Затоці. Він також показав наслідки ранкових ракетних ударів.

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