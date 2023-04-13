Сьогодні вночі російські війська завдали ракетного удару по Слов'янську. Про це повідомляє мер міста Вадим Лях.
"У Слов'янську знову недобрий ранок. Вночі місто обстріляли. Ракети С-300", - повідомив він.
За даними очільника міста, одна з ракет влучила у подвір’я школи №8. Окрім навчального закладу, постраждали багатоповерхові будинки поруч. Вибиті вікна, двері, пошкоджено балкони.
Друге влучання сталося біля міськводоканалу. В результаті цього удару постраждали приватні будинки.
"На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв", - повідомив Вадим Лях.
Ситуація на фронті сьогодні - останні дані
За даними Генштабу, Росія веде активні наступальні дії за чотирма напрямками: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Водночас минулої доби Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
За останніми даними, втрати Росії в Україні збільшилися ще на 540 осіб і тепер досягають 180 тисяч 590 путінських військових.