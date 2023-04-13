Одна з ракет влучила на подвір’я школи, друга вдарила біля міськводоканалу.

Сьогодні вночі російські війська завдали ракетного удару по Слов'янську. Про це повідомляє мер міста Вадим Лях.

"У Слов'янську знову недобрий ранок. Вночі місто обстріляли. Ракети С-300", - повідомив він.

За даними очільника міста, одна з ракет влучила у подвір’я школи №8. Окрім навчального закладу, постраждали багатоповерхові будинки поруч. Вибиті вікна, двері, пошкоджено балкони.

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Друге влучання сталося біля міськводоканалу. В результаті цього удару постраждали приватні будинки.

"На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв", - повідомив Вадим Лях.

Ситуація на фронті сьогодні - останні дані

За даними Генштабу, Росія веде активні наступальні дії за чотирма напрямками: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Водночас минулої доби Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

За останніми даними, втрати Росії в Україні збільшилися ще на 540 осіб і тепер досягають 180 тисяч 590 путінських військових.

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