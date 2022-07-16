Ворог випустив шість ракет типу Х-101(Х-555).

Російські окупанти вдень 16 червня випустили по Україні шість ракет з району Каспійського моря.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Пуск відбувся близько 15:20 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ворог випустив шість ракет типу Х-101(Х-555).

Близько 16:30 чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Решта влучила у сільськогосподарське підприємство на Черкащині. Дані про збитки та потерпілих уточнюються.

Як писав УНІАН, під час нічного ракетного удару по Дніпру росіяни цілилися у завод "Південмарш". За попередньою інформацією, у місті троє загиблих та 16 поранених.

Війна в Україні: актуальні дані

Українські військові зупинили спробу ворога заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом. ЗСУ щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, у найближчі 72 години ворог посилить обстріли населених пунктів у Донецькій області. Таким чином, йдеться про те, що ЗС РФ вийшли з "оперативної паузи".

Вранці, 16 липня, Генштаб підтвердив, що противник відновив наступ на Вуглегірську ТЕС. Бойові дії тривають.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності підрозділів збройних сил республіки Білорусь в прикордонних з Україною районах не відзначено.

ЗСУ вже знищили у боях з Росією 38 140 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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