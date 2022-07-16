Для поширення матеріалів у соціальних мережах серед жителів Німеччини було задіяно так звану "фабрику фейків".

Росія розгорнула пропагандистську кампанію в Німеччині з метою дискредитувати Україну та українську владу й зменшити рівень підтримки нашої країни.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, росіяни передали журналістам німецького видання "Deutschland-Kurier" матеріали, нібито захоплені їхніми окупантами в регіональному відділенні СБУ в Маріуполі.

"В переданих "документах" йдеться про начебто ведення спецслужбою України роботи по Місії ОБСЄ на Донбасі. Стаття в "Deutschland-Kurier" мала назву: "Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?", - пише ГУР.

Для поширення цього матеріалу в соціальних мережах серед жителів Німеччини було задіяно так звану "фабрику фейків", яку курує Олексій Гореславський.

"До 2020 року він обіймав посаду заступника глави управління громадськими проектами адміністрації президента РФ. Нині – керівник створених під кураторством АП РФ організацій АНО "Діалог" та АНО "Інститут розвитку інтернету", які безпосередньо залучені до ведення інформаційної війни на європейському напрямку", - зазначають українські розвідники.

Ця "фабрика фейків" підготувала стандартні "коментарі", які поширюються під публікаціями згаданої статті в соцмережах, серед яких ГУР виділяє наступні:

📌 Я не розумію, навіщо ми продовжуємо підтримувати режим, від якого з кожним днем все гірше пахне.

📌 З Україною настав час закінчувати. Нехай Путін із нею розбирається.

📌 Підтримка України спричинила катастрофу економіки Німеччини. Англійська преса відкрито зловтішається з приводу наших труднощів. Час припиняти це самогубне божевілля.

📌 Україна – слухняна маріонетка Вашингтона та Лондона. Якби там не схвалили таку поведінку – українці не наважилися б шпигувати за ОБСЄ.

📌 Я ніколи не був прихильником конфлікту з Путіним.

📌 Потрібно розуміти, що Путін не проти Німеччини, а проти того, щоб українці воювали один з одним.

📌 Нам не варто більше підтримувати Зеленського.

📌 Президент Зеленський дуже мила людина, але вірити йому чомусь не хочеться.

В українській розвідці також нагадують, що "гібридна" війна Росії проти України ведеться вже багато років. А завдяки значним фінансовим вливанням Кремль може купувати лояльність окремих журналістів, експертів та політиків.

Раніше УНІАН повідомляв, що болгарські спецслужби мають дані, згідно з якими Росія платить близько 2000 євро на місяць громадським діячам, журналістам і політикам за поширення своєї пропаганди в країні.

Росія платила за формування громадської думки болгарським політикам, відомим журналістам, аналітикам, політологам та іншим особам, які з'являються в громадських ЗМІ.

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