Впродовж останнього тижня прискорилося просування окупантів на захід від Авдіївки.

Незважаючи на постійні важкі втрати російські загарбники захопили кілька малих поселень на захід від Авдіївки. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомляє у мережі X з посиланням на дані розвідки.

"Просування російських сил на захід від Авдіївки у Донецькій області прискорилося впродовж останнього тижня. Російські сухопутні війська створили вузький виступ углиб української території, щоб увійти у місто Очеретине, яке розташоване приблизно за 15 кілометрів на північ від центру Авдіївки", - повідомляє розвідка.

Також сказано, що з того часу, як у середині лютого російські сухопутні війська встановили контроль на Авдіївкою, цей район залишається одним із основних напрямків російських операцій.

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"Незважаючи на великі втрати, яких продовжують зазнавати російські сухопутні війська, досить імовірно, що вони здатні постійно вражати українські позиції у цьому районі і встановили контроль над кількома малими поселеннями", - наголошує розвідка.

Україна втрачає територію через затримку допомоги - деталі

Як повідомляв УНІАН, нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван визнав, що затримки у схваленні допомоги для України призвели до того, що Сили оборони України втратили частину територій на сході. Йдеться, зокрема, про Авдіївку Донецької області.

Захоплення росіянами Авдіївки ознаменувалося тим, що замість невеликого індустріального центру їм дісталися суцільні руїни, на які вони перетворили це місто.

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