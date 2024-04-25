Він визнав, що на цей процес пішло "занадто багато" часу.

Затримки у схваленні допомоги Україні призвели до того, що Сили оборони втратили частину територій на сході. Йдеться, зокрема, про Авдіївку Донецької області, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Наслідки затримки відчули в Україні. За останні півроку Україна була змушена економити боєприпаси, і це призвело до втрати частини території на сході, зокрема Авдіївки", – сказав він під час брифінгу.

Салліван визнав, що на цей процес пішло "занадто багато" часу. При цьому він зазначив, що хоча оголошений 24 квітня пакет військової допомоги США на 1 мільярд доларів "є чудовою новиною для України", українські війська все ще перебувають під серйозним тиском на полі бою.

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За його словами, найближчим часом Росія може мати додаткові тактичні досягнення на полі бою.

"Факт полягає в тому, що у нас піде деякий час, щоб вийти з тієї ями, яку утворила піврічна затримка до схвалення Конгресом додаткового фінансування", – резюмував Джейк Салліван.

Допомога Україні від США: останні новини

24 квітня США оголосили про перший за довгий час пакет військової допомоги Україні на загальну суму 1 млрд доларів. Туди увійдуть боєприпаси для HIMARS, ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО, зенітні ракети Stinger, 155 мм артилерійські снаряди та інше озброєння.

Крім того, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати продовжать постачати Україні тактичні ракети ATACMS.

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