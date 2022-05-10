Також зафіксовано 2 тисячі 770 появ ворожих літаків в українському небі.

Більше 2 тисяч російських ракет вдарили по українським містам та громадам за понад два місяці.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку перед парламентом Мальти.

За його словами, 2 тисячі 154 російські ракети вдарили по наших містах і громадах за час у трохи більше, як два місяці.

"Зафіксовано 2 тисячі 770 появ ворожих літаків у нашому небі. Російські бомбардування України не припиняються жодного дня й жодної ночі", - підкреслив Зеленський.

Він розповів, що вчора, 9 травня, коли президент Європейської ради Шарль Мішель був із візитом в Одесі й зустрічався з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, Мішель був змушений спуститись у бомбосховище.

"Тому що Росія почала чергову ракетну атаку і вдарила, зокрема, по Одесі. 9 травня. Напевно, це вперше високий представник Євросоюзу продовжував діалог зі своїм візаві, рятуючись від ракетної загрози в бомбосховищі", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що загалом за два дні, 8 і 9 травня, коли європейці вшановували пам'ять жертв Другої світової війни та святкували День Європи, лише по Одесі й Одеській області російська армія запустила 25 ракет і усі по цивільних об'єктах.

"Російські літаки постійно скидають авіабомби та фосфорні бомби на ті будівлі, про які окупанти точно знають, що там немає ніяких військових. Що там просто ховаються люди. Звичайні мирні українці, звичайні люди, як ви. Це просто терор", - наголосив Зеленський.

За його словами, окупанти влаштували на нашій землі справжнє пекло в місті Маріуполі.

"Вони заблокували його і з землі, і з моря. Постійно бомбардували. Там зруйновано понад 90 відсотків усіх будівель. До війни, до речі, це було півмільйонне місто. Йому влаштували штучний голод. Російська армія заблокувала підвезення будь-яких продуктів, питної води, ліків... Чи знали в Росії, що відбувається в Маріуполі? Так, знали. Але в російської армії був наказ саме зруйнувати це місто. І вбити якнайбільше наших людей", - зазначив президент.

Зеленський розповів, що унаслідок російського вторгнення в Україну загинули 226 дітей, вбиті ще тисячі дорослих - і це тільки ті, чия смерть зафіксована офіційно.

За його словами, близько 12 мільйонів українців стали вимушеними переселенцями, з них близько 5 мільйонів виїхали за межі нашої держави.

Зеленський наголосив, що Росію можна зупинити за допомогою зброї, яку нададуть партнери, а також - санкції та зупинення привілеїв для громадян Росії, починаючи від золотих паспортів з привілеями і закінчуючи подвійним громадянством.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, покинули свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

За підрахунками ООН, станом на 6 травня в результаті дій російських окупантів в Україні підтверджена поіменно загибель 3309 мирних жителів. Ще 3493 осіб були поранені. В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були викликані застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.​

В Офісі генпрокурора також повідомили, що станом на 9 травня в результаті збройної агресії Росії в Україні загинули 226 дітей. Ще 415 дітей під час війни отримали поранення.

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