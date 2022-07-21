Напередодні росіяни вбили одного мирного жителя регіону, ще 5 людей отримали поранення.

На Донеччині російські окупанти зруйнували дві школи та обстріляли промислову частину Краматорська.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Дві школи зруйнували сьогодні російські окупанти - у Краматорську та Костянтинівці. Крім того, цієї ночі була обстріляна промислова частина Краматорська - підприємства СКМЗ (Старокраматорський машинобудівний завод - УНІАН) та НКМЗ (Новокраматорський машинобудівний завод - УНІАН)", - зазначив він.

Кириленко додав, що також окупанти вкотре обстріляли центр Бахмута.

У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета, яка не розірвалася.

"Крім того, касетним боєприпасом рашисти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок", - написав голова ОВА.

Разом з тим, за його даними, 20 липня росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини — у Костянтинівці. Ще 5 людей отримали поранення.

Нагадаємо, 20 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сформулював розширені географічні цілі російської війни в Україні, підтверджуючи давню оцінку ISW про те, що Росія має територіальну мету за межами Донецької та Луганської областей.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що впродовж 90 днів росіяни просунулися на Донбасі всього на 9-16 км, це не дуже багато. За його словами, бойові дії на Донбасі дуже інтенсивні та характеризуються великим насильством.

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