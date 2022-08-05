Також під окупацією знаходиться місто-супутник ЗАЕС - Енергодар.

Російські війська використовують Запорізьку АЕС з метою відпочинку та укриття від ударів ЗСУ.

Про це йдеться в звіті британської розвідки.

Аналітики відзначають, що після 5 місяців окупації наміри РФ щодо АЕС залишаються незрозумілими.

Однак дії, які вони вчинили на об'єкті, ймовірно, підірвали безпеку нормальної експлуатації станції, вважають у розвідці.

Артилерія російських військ використовує територію станції для обстрілів українських позицій на західному березі Дніпра, ховаючись за статусом ядерного об'єкта ЗАЕС.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен вже заявляв, що Росія використовує Запорізьку АЕС як "щит". А в МАГАТЕ стверджували, що захоплена станція "повністю вийшла з-під контролю".

Зв'язок з українськими фахівцями, яких окупанти насильно утримують на території об'єкта, непостійна.

Як повідомляв УНІАН, з 4 березня Запорізька АЕС контролюється російськими загарбниками. Також під окупацією знаходиться місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

За даними "Енергоатома", російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу та використовують її як щит. Вони розгорнули важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС.

21 липня в "Енергоатомі" повідомили, що окупанти розмістили військову техніку та зброю також у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС.

Нагадаємо, дещо раніше експерт описав майбутнє звільнення Запорізької АЕС від окупантів.

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