На окремих напрямках прикордонники вже виходять безпосередньо на лінію кордону.

В Київській, Чернігівській та Сумській областях тривають роботи з розмінування прикордонних територій, над якими Збройні сили України відновили контроль після відступу окупантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу в Українському медіацентрі.

"У прикордонних підрозділах, а вони розташовуються на певній віддаленості від держкордону, в усіх цих трьох областях вже піднято державні прапори України. Ведеться робота прикордонників спільно з військовослужбовцями ЗСУ з обстеження ділянок прикордоння, щоб наші наряди могли якомога ближче підійти до лінії держкордону", - розповів він.

Водночас Демченко наголосив на небезпеці замінування місцевості.

"Але на окремих напрямках, де є дороги, де є розвідані ділянки, ми виходили на лінію кордону, спостерігали, що там відбувається. Водночас, робота триває. Є небезпека мінування місцевості, виявляють зокрема танкові снаряди", - сказав він.

На запитання, чи є поблизу з державним кордоном у зазначених областях сили ворога, речник ДПСУ відповів, що в цьому напрямку працює наша розвідка.

"На тих ділянках, де нам вдалося виходити, ми не спостерігали наразі техніки (ворога - УНІАН). Однак є інформація, особливо по Сумській області, що все ж таки техніка ворога залишається на певній близькості до кордону", - зазначив він.

За його словами, ворог зі свого боку держкордону здійснює певні фортифікаційні заходи, що також несе подальшу небезпеку військовослужбовцям Держприкордонслужби, які відновлять повноцінний контроль кордону.

"Тому ми створюємо необхідні умови для того, щоб з нашого боку вівся контроль за кордоном, але була безпека для військовослужбовців", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня у кількох прикордонних підрозділах Київської області було піднято державні прапори України. Перед тим також стало відомо, що підрозділи ДПСУ вийшли на державний кордон у Чернігівській та Сумській областях.