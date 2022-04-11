Склад горів 2,5 години.

На Луганщині ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Наші захисники знищили склад з боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини. Те, що росіяни розносять по своїх сєпарських джерелах, що ЗСУ обстріляли житловий сектор, - брехня! А в нас маленька перемога - палало 2,5 години те, що вже сьогодні могло вбити наших людей", - написав Гайдай.

Раніше, як писав УНІАН, стало відомо, що атаку під Золотим відбито, втім росіяни обстріляли кожне місто Луганщини.

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