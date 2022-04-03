У Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України поки немає ніяких підтверджень щодо здатності російських військовослужбовців прослуховувати розмови українців.
Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Держспецзв'язку.
За словами голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя,"всі подібні заяви виявилися фейками та частиною інформаційно-психологічних операцій".
"Їх мета - залякати українців, а також змусити наших громадян припинити повідомляти інформацію про місця пересування ворожої техніки", - йдеться в повідомленні.
У Держспецзв'язку також зазначили, що це не єдиний випадок поширення дезінформації серед громадян.
"Згадаймо приклад, коли було поширене фейкове повідомлення, що вночі українцям будуть дзвонити з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування, і нібито порада – відключити телефони. Звичайно, воно виявилося неправдою", - зазначили у відомстві.
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