За словами глави Держспецзв'язку, "всі подібні заяви виявилися фейками та частиною інформаційно-психологічних операцій".

У Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України поки немає ніяких підтверджень щодо здатності російських військовослужбовців прослуховувати розмови українців.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Держспецзв'язку.

За словами голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя,"всі подібні заяви виявилися фейками та частиною інформаційно-психологічних операцій".

"Їх мета - залякати українців, а також змусити наших громадян припинити повідомляти інформацію про місця пересування ворожої техніки", - йдеться в повідомленні.

У Держспецзв'язку також зазначили, що це не єдиний випадок поширення дезінформації серед громадян.

"Згадаймо приклад, коли було поширене фейкове повідомлення, що вночі українцям будуть дзвонити з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування, і нібито порада – відключити телефони. Звичайно, воно виявилося неправдою", - зазначили у відомстві.

Війна проти України: