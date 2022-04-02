Ми бачимо, що вони роблять величезні помилки, сказав екс-міністр оборони.

Найслабкіша частина армії Російської Федерації – це люди, вони дуже низької підготовки і якості.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова правління Центру оборонних стратегій, міністр оборони у 2019-2020 роках Андрій Загороднюк.

"Найслабкіша частина взагалі (армії - УНІАН) Росії – це їх особовий склад, в них надзвичайно непрофесійний керівний склад. Ми бачимо, що вони роблять величезні помилки, ми бачимо з цілого ряду спеціалістів, експертів, в тому числі тактичного рівня, в тому числі іноземних, які воюють в Україні, що вони постійно роблять помилки, повторюють їх, в них немає, в натівській системі називається - вивчення уроків війни і адаптації до ситуації, постійно роблять ті самі помилки і, не зважаючи на втрати, вони одразу після цього роблять те саме. Це типова радянська модель, яка існувала ще в Афганістані", - сказав екс-міністр оборони.

Він зазначив, що окупанти виходять з України тільки для відновлення і поповнення технікою.

"Сама проблемна ситуація буде зараз на сході України. Вони ідуть в східному напрямку, бо не мали успіху на інших, аби досягти хоч чогось", - сказав Загороднюк.

За його словами, розраховувати на те, що у рашистів закінчаться боєприпаси, не варто.

"На жаль, за нашими даними, ракет в них було більш ніж достатньо, в них можуть закінчуватися конкретні моделі… І головне питання - в них багато старих радянських зразків, ще вистачить надовго, тому, на жаль, ракети - це не їхні проблеми, основна проблема - це особовий склад, закінчуються в них підготовлені кадри", - підсумував екс-міністр оборони.

Раніше Загороднюк сказав, що військове керівництво РФ вже розуміє, що їхня "величезна крута армія"- це фейк.

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