Ветерани ВВВ закликають до совісті російської влади.

Київські ветерани ВВВ закликають президента Росії Володимира Путіна дати можливість вийти з оточення українським солдатам, які перебувають на "Азовсталі".

Звернення до президента РФ ветерани виклали в мережі, повідомляє УП.

"Логіка Гітлера була зрозуміла, він хотів знищити всі нації. Навіщо ви напали на нас, незрозуміло. Ми нічого не просили та не нав'язували вам свої порядки", - каже Олександра Романчикова, ветеран ВВВ, яка під час війни була медсестрою і застала блокадний Ленінград.

Ветерани шоковані тим, що росіяни, які воювали пліч-о-пліч з українцями проти нацистської Німеччини, вбивають дітей на території України.

"Війна - це знищення народу", - стверджує Олексій Ткаченко, який під час війни служив у Криму.

Ветерани ВВВ, що залишилися в живих, волають до совісті російської влади.

"Ми захистили в 41-45 році від страшного лиходія. Не будьте ж ви подібним лиходієм. Станьте людиною. Випустіть заради нашої перемоги, яку ми кували теж", - кажуть ветерани.

"Які слова підібрати? Хочете, щоб ми стали перед вами на коліна? Ми готові, але відпустіть цих людей".

Ситуація на "Азовсталі":

1 травня почалася евакуація цивільних з Маріупольського заводу"Азовсталь". Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що близько 100 осіб виїхали в Запоріжжя.

За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка, з бомбосховищ на території "Азовсталі" 2 травня вдалося вивести понад 100 цивільних людей.

У середу, 4 травня, в рамках Маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака і Василівки. Всі вони прибули до Запоріжжя.

Попри евакуацію мирного населення, окупанти почали штурмувати "Азовсталь". 5 травня вони вже третю добу проводили активний штурм, "вибити" їх не вдалося.

Станом на 6 травня з Маріуполя врятували вже майже 500 людей, почалася нова евакуація з "Азовсталі". У цей день окупанти підбили авто для евакуації цивільних із заводу, є загиблий і поранені. Згодом "Азов" показав наслідки обстрілу евакуаційної машини.

7 травня захисники Маріуполя вийшли до військових РФ з білим прапором, щоб евакуювати цивільних. Також стало відомо, що вчорашня евакуація мирного населення з "Азовсталі" коштувала життя 3 захисникам ще 6 поранені.

7 травня всі жінки, діти та люди похилого віку, які перебували на території "Азовсталі", були евакуйовані.