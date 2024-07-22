Це не означає, що невелике додаткове тренування значно подовжить тривалість життя мотоциклістів.

Оскільки російські збройні сили вичерпали запаси спеціальної бронетехнікиі дедалі частіше звертаються до цивільних транспортних засобів (насамперед до гольф-карів і мотоциклів), одна російська армійська бригада робить навчання мотоциклів рутинною частиною свого режиму тренувань.

"Мотошкола реальна", - написав один російський блогер у нещодавньому дописі про 5-ту Донецьку бригаду, яка воює в місті Красногорівка і його околицях на сході України.

"Не чекайте, що навчання значно подовжить шокуюче коротку тривалість життя російських мотоциклістів. Беззбройні та позбавлені захисту мотоциклісти, як правило, гинуть під час прямого нападу на позиції противника", - пише Forbes.

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Росіяни втратили в Україні понад 16 тисяч одиниць бронетехніки та іншого важкого озброєння. Це більше важкої техніки, ніж є у всіх арміях.

Тактика нападу байкерських загонів проста. Вони мчать якнайшвидше замінованою нейтральною смугою, що розділяє російські та українські лінії, сподіваючись, що невеликий розмір і висока швидкість їхніх транспортних засобів допоможуть їм уникнути виявлення українськими дронами.

Якщо їм вдається перетнути зону мін і дронів, вони кидають мотоцикли і б'ються пішки. "З'являється нова військова спеціальність. Мотострілок", - написав другий блогер.

"Але мотоциклетна тактика, хоча й обґрунтована в теорії, не дуже добре спрацювала в запалі та стресі реального бою. Українські міни і дрони всюди - вони занадто густі в повітрі і під землею, щоб їх міг уникнути навіть найспритніший байкер", - наголошується в матеріалі.

За даними аналітика Ендрю Перпетуа, росіяни втратили (знищили, пошкодили або кинули) щонайменше 18 мотоциклів у квітні, 80 у травні та 55 у червні. Під час одного російського нападу на Вугледар 28 червня українські міни, безпілотники, артилерія і ракети вивели з ладу щонайменше 19 мотоциклів-позашляховиків, унаслідок чого багато гонщиків було вбито або покалічено.

За даними Perpetua, втрати гольф-карів були лише трохи меншими. Одна невдала атака росіян, що сталася 15 липня або близько того, закінчилася тим, що п'ять квадроциклів загорілися, а їхні пасажири були вбиті, поранені або відступили.

Консенсус серед російських військових, схоже, полягає в тому, що, якщо вони не можуть придбати достатню кількість бронетехніки і повинні продовжувати оснащувати війська гольф-карами та велосипедами, їм варто, принаймні, спробувати поліпшити свою тактику.

5-та Донецька бригада, здається, першою створила школу для цієї мети. "5-та бригада та її мотошкола приголомшливі", - написав перший блогер, додавши, що інші підрозділи можуть скопіювати реформи бригади.

"Можна уявити собі тактичні вдосконалення, які могли б поліпшити виживання мотоциклетних військ. Краща ситуаційна обізнаність і поліпшені навички їзди по пересіченій місцевості можуть допомогти їм уникнути мін. Їзда вночі, хоча і скрутна навіть з окулярами нічного бачення, може допомогти їм уникнути дронів, у більшості з яких немає інфрачервоних датчиків", - пишуть експерти.

Ендс Куойо вважає, що штурмові мотоцикли повернулися і, очевидно, залишаться, оскільки російські бригади офіційно оформляють навчання своїх гонщиків.

Навіть після деякої додаткової підготовки, цілком імовірно, що результат для російських мотоциклетних військ все одно буде досить трагічним.

Війна в Україні - втрати танків Росією

Аналітик ретельно вивчив супутникові знімки, підрахував цифри і дійшов вражаючого висновку. Двадцять вісім місяців важких боїв в Україні радикально змінили танковий корпус російської армії, пише Forbes.

За даними аналітика, армія втратила так багато сучасних танків, що єдиний спосіб хоча б наблизитися до підтримання своєї чисельності на передовій у 3000 танків - це вивести більше Т-62 зразка 1960-х років із довгострокового зберігання.

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