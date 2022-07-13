Якщо він залишиться безкарним, то повториться в інших частинах світу, в інших країнах.

Росія запустила по українських містах 2960 ракет - це терор.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників Конференції "Азійське лідерство", що відбувається у Сеулі (Корея).

За його словами, якщо він залишиться безкарним, то повториться в інших частинах світу, в інших країнах.

Зеленський наголосив, що російська артилерія бере в заручники українські міста. За його словами, російська армія організовує свій наступ так, щоб її гармати й реактивна артилерія могли бити по звичайних житлових районах звичайних міст.

Президент України наголосив, що Росія застосовує ракетний терор до України. "2960 ракет станом на цей ранок – саме стільки встигла запустити Росія по наших містах. І головна мета ракет – цивільні об’єкти",- додав він. За його словами, це тактика Росії, яка спрямована на те, щоб вигнати людей із наших міст і щоб кожен з українців відчував страх перед державою-терористом.

Зеленський наголосив, що жодна інша держава світу не витрачала стільки грошей на свідоме розповсюдження дезінформації, конспірології, антинаукових теорій змови, зокрема й щодо вакцин, як це робить Росія. Він додав, що Азія не вільна від російської брехнію. При цьому підкреслив, що усі країни світу мають захищатися від того, хто намагається поширювати свій вплив через "засоби масової брехні".

Зеленський наголосив, що коли Україна звертається до партнерів по зброю для своєї оборони та заради посилення санкцій проти держави-терориста, це стосується не тільки нашого захисту. "Це як із вакцинами: якщо не допомагаєш іншим народам, маєш бути готовим, що виникнуть нові штами вірусу, які зроблять твій власний захист недієвим",- додав він. Він подякував Кореї за підтримку і вірить, що результативність спільних зусиль може бути такою, щоб іще через сто днів зміг сказати, що агресор справді покараний, а всі інші потенційні агресори світу не мають жодної альтернативи нормальному мирному життю.

Нагадаємо, що Зеленський зробив цю заяву на тлі ракетних ударів по Запоріжжі. Наразі відомо, що зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста. Офіційна інформація згодом буде уточнена.

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