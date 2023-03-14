Українські захисники уразили райони зосередження окупантів на лівобережжі Дніпра.

Сьогодні у Херсонській області українські військові знищили ворожі артилерійські установки, три безпілотники та броньовану техніку.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook. Українські ракетно-артилерійські підрозділи разом із авіацією Повітряних сил здійснили ураження по районах зосередження окупантів на лівобережжі Дніпра.

"Підтверджено демілітарізацію двох ворожих артустановок Д-20 та "Гіацинт-Б", двох одиниць автобронетехніки, а також знищено три безпілотники", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Ситуація на Херсонщині: останні новини

За словами керівниці об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, наразі українські воїни хочуть відігнати загарбницькі війська хоча б за 20 кілометрів від лівого берега.

Нещодавно партизанський рух "Атеш" повідомив про успішну операцію у Херсонській області - вони підірвали залізничну колію між Раденськом і Абрикосівкою.

Війська РФ систематично обстрілюють Херсон та область. Лише за 13 березня вони здійснили 93 обстріли, через цю атаку загинула одна людина, ще шість отримали поранення.

Вчора стало відомо, що у селі Посад-Покровське на вибухівці підірвалися четверо піротехніків.

Вас також можуть зацікавити новини: