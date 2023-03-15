Українські воїни уразили, зокрема, три райони зосередження особового складу супротивника, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Сили оборони України завдали нових ударів по позиціям російських окупантів, уражено, зокрема, позицію протиповітряної оборони та пункти управління ворожими підрозділами.

Українська авіація за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження окупантів, три удари по місцях розгортання зенітно-ракетних комплексів супротивника та три удари - по інших важливих об’єктах ворога, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження особового складу противника, три пункти управління підрозділами армії РФ та розгорнуту позицію ППО противника", - сказано у зведенні.

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Ситуація на фронті в Україні - сьогодні це варто знати

Вранці 15 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Шахтарському та Мар’їнському напрямках українські воїни відбили понад 90 ворожих атак.

Варто зазначити, що ворог на нашій землі зазнає величезних втрат. Загальні втрати росіян вже становлять близько 160 540 загарбників. Також ліквідовано, зокрема, 260 ворожих засобів ППО.

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