Наразі на вказаному напрямку тривають бойові дії.

Окупанти наступають у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Краматорському напрямку противник обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам’янського, Закітного, Серебрянки та Спірного. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхньокам’янського та Маяків. Веде наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, в американському Інституті дослідження війни попередили, що супротивник посилив артилерійські та ракетні обстріли західніше міста Бахмут Донецької області, можливо, щоб ізолювати його від українських ліній комунікацій із заходом та півднем.

11 червня стало відомо, що російські окупанти готуються до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

При цьому росіяни намагаються встановити остаточний контроль над Луганською областю, оточити угруповання Сил оборони в Донецькій області, утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом та блокувати морські комунікації України у Чорному морі.

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