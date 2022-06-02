Внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Сьогодні з території Росії була двічі обстріляна прикордонна територія Чернігівської області.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Ворог двічі завдав ударів по прикордонню поблизу одного з населених пунктів Новгород-Сіверського району. Перший обстріл, під час якого зафіксовано 12 вибухів від 120 мм міномету, розпочався близько 12-ої години. Вдруге ворог відкрив мінометний вогонь менш ніж через півтори години та випустив близько 10 мін по прикордонню",- йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі додали, що внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що Росія відправляє війська на кордон з Україною в Курській області. Зокрема, до Сумської області підтягують артилерію і ракетні установки окупантів.

Окупанти продовжують обладнання додаткових вогневих позиції і захисних споруд в прикордонних районах Брянської і Курської областей.

Раніше в Генштабі заявляли, що Росія готується відновити наступ з території двох областей.

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