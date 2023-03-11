За попередніми відомостями, ворог бив по місту із ЗРК С-300.

У Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу, і пролунали вибухи.

В обласному центрі пролунали два вибухи, повідомляє "Суспільне" у Telegram з посиланням на відомості кореспондентів. За даними моніторингової групи, супротивники здійснили пуски з-під Токмака.

Попередньо, місто вороги атакували із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Відео дня

Запорізька обласна військова адміністрація попросила не розповсюджувати фото- та відеоматеріали, оскільки це може допомагти ворогу корегувати вогонь.

Варто зазначити, що повітряна тривога у Запорізькій області розпочалася о 15:24.

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