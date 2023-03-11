У Запоріжжі були вибухи / фото t.me/starukhofficial

У Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу, і пролунали вибухи.

В обласному центрі пролунали два вибухи, повідомляє "Суспільне" у Telegram з посиланням на відомості кореспондентів. За даними моніторингової групи, супротивники здійснили пуски з-під Токмака.

Попередньо, місто вороги атакували із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Відео дня

Запорізька обласна військова адміністрація попросила не розповсюджувати фото- та відеоматеріали, оскільки це може допомагти ворогу корегувати вогонь. 

Варто зазначити, що повітряна тривога у Запорізькій області розпочалася о 15:24.

У Запоріжжі були вибухи / карта повітряних тривог alerts.in.ua

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