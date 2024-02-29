Росіяни зазнають втрат, однак продовжують атакувати.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про оборону на Авдіївському та Курахівському напрямках.

За його словами, наші бригади ведуть жорсткі бої з переважаючими силами противника. Російські загарбники зазнають значних втрат у живій силі та техніці, але вперто продовжують атакувати україські позиції. Іноді окупанти мають успіх на окремих ділянках.

"Головна моя задача - ефективно використати бойові можливості озброєння і військової техніки наших підрозділів для нанесення максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки; утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли", - зазначив головком у Telegram.

Він підкреслив, що для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти наші резерви.

"Під час роботи з командирами бригад основну увагу звертаю на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження противника, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, яка склалася та на підтримання постійної взаємодії між частинами і підрозділами", - заявив Сирський.

Сирський на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, головком відвідав військових на Донбасі та розповів про прорахунки командирів, які вплинули на українську оборону.

За його словами, окупанти продовжують активно наступати на багатьох напрямках лінії фронту. На Авдіївському та Запорізькому напрямках штурмові підрозділи хочуть захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі та Красногорівка.

За даними Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку за минулу добу українські сили відбили 25 атак, а на Новопавлівському - 38.

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