Пропагандисту побажали й інших не менш цікавих сюжетів для швидкої перемоги України над окупантами.

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко повідомив, що російські пропагандисти з телеканалу "Звезда" допомогли українським військовим знищити російський десантний корабель "Орськ" у Бердянську.

Як написав Дейнеко на своїй сторінці у Facebook, у спеціальній номінації "Кац**ський пропагандон року – гордість України", переміг Валентин Гвоздєв з телеканалу "Звезда".

"За це він отримує прикордонну відзнаку в конкурсі "Смарагдова ліра", метою якого є утвердження ідеї розбудови незалежної України та пропагування територіальної цілісності нашої Батьківщини. А перемагає він з детальним телевізійним сюжетом про великий десантний корабель "Орськ" Чорноморського флоту в порту Бердянська…", – написав очільник Держприкордонслужби.

Також він побажав пропагандисту й інших не менш цікавих сюжетів для швидкої перемоги України над окупантами.

Як повідомлялося, 24 березня у Бердянську був знищений великий десантний корабель окупантів "Орськ".

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