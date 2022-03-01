Будівля потрапила під обстріл / скріншот
Під Києвом під ворожий обстріл потрапила будівля приватного пологового будинку "Адоніс".
Про це повідомив у Facebook генеральний директор мережі Віталій Гирін.
"Друзі, всі запитують, що з роддомом. Дякую за підтримку. В роддом влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Всі евакуйовані. Головне - не треба зараз їхати, когось забирати. Всі в надійному місті й в безпеці. Це точно. Зі мною та родиною все ок!", - написав він.
Гирін запевнив, що перемога України - невідворотня.