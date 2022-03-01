Персонал та пацієнтів з будівлі евакуювали.

Під Києвом під ворожий обстріл потрапила будівля приватного пологового будинку "Адоніс".

Про це повідомив у Facebook генеральний директор мережі Віталій Гирін.

"Друзі, всі запитують, що з роддомом. Дякую за підтримку. В роддом влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Всі евакуйовані. Головне - не треба зараз їхати, когось забирати. Всі в надійному місті й в безпеці. Це точно. Зі мною та родиною все ок!", - написав він.

Гирін запевнив, що перемога України - невідворотня.

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