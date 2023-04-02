Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що українські військові знищили техніку окупантів

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний показав міць українських захисників. Військові працювали з британською гаубицею L119

"Бойове завдання у виконанні наших артилеристів за допомогою британської гармати L119", - йдеться у повідомленні Залужного в Telegram-каналі.

За його словами, бійці ЗСУ знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом з боєкомплектом і міномет 2в9 "Васильок". На оприлюднених кадрах видно, як чітко працюють захисники України по позиціях росіян.

Відео дня

Варто відзначити, що ефективна робоча дальність стрільби L119 становить від 11 до 14 кілометрів звичайними снарядами і до 19 км активно-реактивними.

Ситація на фронті станом на 1 квітня - що відомо

Загальні втрати росіян у живій силі станом на 1 квітня склали майже 174 тисячі осіб. Крім того, знищено тисячі одиниць військової техніки, зокрема минулу добу було урожайними на артилерію.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що станом на 18:00 суботи українські військові відбили понад 50 атак російських окупантів на найгарячіших напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: