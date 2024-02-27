Зазначається, що збільшення кількості страт українських полонених імовірно ініційовано вищим керівництвом ЗС РФ та має на меті залякування та психологічний вплив.

Починаючи з листопада 2023 року кількість розстрілів російськими окупантами українських військових, що здаються в полон, зросла. Найбільше таких фактів фіксують у Донецькій та Запорізькій областях. Про це розповів в ефірі "Суспільне. Спротив" начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

"Ми бачимо тенденцію до зростання таких випадків починаючи з листопада 2023 року. І вже в цьому році — це просто масовість. Це переважно Запорізька, Донецька область", — розказав він.

На думку Бєлоусова, збільшення кількості страт українських полонених ініційовано вищим керівництвом збройних сил РФ та має на меті залякування та психологічний вплив.

Відео дня

"Це намагання залякати українців, щоб вони не чинили спротив. І це лягає в загальну канву політики РФ щодо підкорення українського народу… І коли такі відео закидаються в пабліки - це виключно психологічний вплив", — зауважив Бєлоусов.

При розгляді таких справ українські слідчі використовують інформацію не тільки з російських відео зі стратами. Також працюють зі звільненими українськими полоненими, які можуть бути свідками певних злочинів, допитують російських полонених. Також українські слідчі мають джерела інформації на території РФ, додав Бєлоусов.

За його інформацією, в Україні розслідують дев'ять кримінальних справ щодо розстрілу 45 українських військовополонених. По одній з цих справ суд виніс вирок - до довічного засудили майора армії РФ, який розстріляв українського полоненого у Чернігівській області в березні 2022 року. Ще одна справа знаходиться на розгляді суду. По іншій справі про розстріл українського військового на Харківщині оголошена підозра.

Окупанти розстрілюють полонених українців

За останні дні на фронті зафіксовано одразу декілька епізодів, коли російські військові страчували українських полонених.

Так, під час захоплення Авдіївки росіяни вбили шістьох тяжко поранених українців, які не могли вийти з позицій самостійно. Інший епізод стався на передових позиціях ЗСУ на північний схід від окупованого Соледара. Там росіяни змогли взяти в полон двох захисників України в окопі, але одразу після цього їх розстріляли.

Ще один такий випадок стався біля села Роботине на Запоріжжі. Там росіяни стратили трьох бранців.

24 лютого український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про розстріл в Бахмутському районі групи українських військовополонених російськими окупантами. Омбудсмен опублікував відео з безпілотника, на якому видно, як окупанти розстрілюють 7 полонених українських військовослужбовців.

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