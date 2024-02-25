Загалом загинуло 7 українських бійців.

Донецька прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом розстрілу українських військовополонених солдатами російської армії під Бахмутом. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що кримінальну справу відкрили за ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Винним загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Також в прокуратурі повідомили додаткову інформацію про обставини цього злочину. Подія сталася під час російського штурму українських позицій між селами Іванівське та Хромове Донецької області. Також підтверджено кількість вбитих бранців - 7 осіб.

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"Загалом в Україні наразі розслідується 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 українських військовополонених", – додали в Офісі генпрокурора.

Розстріл полонених українців біля Бахмута

Як писав УНІАН, раніше сьогодні український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про новий факт групового розстрілу українських військовополонених російськими окупантами. За його словами, подія сталася 24 лютого в Бахмутському районі.

Також омбудсмен опублікував відео з безпілотника, на якому зафіксовано увесь процес скоєння росіянами тяжкого воєнного злочину. На кадрах добре видно, що українці підняли руки вгору, показуючи, що не мають зброї та не становлять загрози. Росіяни положили їх оличчями в землю і розстріляли.

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