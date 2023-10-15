У Міноборони Великобританії зазначили, що російські окупанти використовують залізницю для перекидання своїх сил на українську землю.

Російські окупанти на тимчасово захоплених українських землях продовжують удосконалювати залізничне сполучення, оскільки логістика залізницею продовжує залишатися життєво важливим компонентом для підтримці вторгнення РФ на нашу землю.

РФ, зокрема, використовує залізницю для перекидання на окуповані території живої сили, бронетехніки й боєприпасів, повідомляє Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на відомості розвідки. У розвідці зазначили, що супротивник займається будівництвом нової залізничної гілки, яка вестиме до поки що окупованого міста Маріуполь Донецької області.

"Росія... будує нову залізничну гілку до Маріуполя, що скоротить час у дорозі для поставок на Запорізькому напрямку фронту. Нова гілка входить до умовного діапазону українських високоточних ударних систем дальньої дії", - зазначили у розвідці.

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Війна в Україні - новини, які варто знати

Генштаб ЗСУ вранці 15 жовтня повідомив, що український контрнаступ триває. Зокрема, наші захисники та захисниці рухаються вперед на Мелітопольському напрямку.

Російські загарбники упродовж минулої доби марно атакували воїнів на низці напрямків, зокрема, у Запорізькій області хотіли відновити втрачене положення біля сіл Вербове й Роботине, але зазнали провалів.

Варто зазначити, що Росія в Україні вже зазнала величезних втрат. Загальні втрати ворога на 15 жовтня 2023 року становлять приблизно близько 287 770 загарбників.

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