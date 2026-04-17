Базу російського 'Рубікону' під Маріуполем уражено: військові розкрили деталі (відео)

Цей підрозділ використовує майже всі наявні у Росії дрони, зазначили українські військові.

Сили спеціальних операцій в ніч на 17 квітня уразили логістичну базу засекреченого російського центру безпілотних технологій "Рубікон" в тимчасово окупованому Мангуші під Маріуполем.

Зазначається, що операцію провели з використанням дронів Middle-strike. На місці удару зафіксовано вибухи та масштабні пожежі.

Військові відзначають, що "Рубікон" використовує проти Сил безпеки та оборони України майже всі наявні у Росії ударні та розвідувальні дрони. Зокрема цей підрозділ використовує звичайні та оптоволоконні FPV-дрони, ударні "Молнії" та "Ланцети", розвідувальні безпілотники ZALA, "Орлани", SuperCam, а також морські дрони.

"Ураження та знищення логістичних центрів противника суттєво знижують його боєздатність. Сили спецоперацій продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України", – підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) повідомив, що військові уразили 16 цілей росіян. Серед них були три ЗРК, дві бази "Іскандер" та дві нафтобази Росії.

Також раніше Мадяр повідомив про удар по російському нафтохімзаводу в Стерлітамаку (Башкортостан). Він зазначив, що такі удари підтверджують, що відстань 1500 км вглиб РФ доступна для українських дронів. Також він наголосив, що важливим аспектом є не лише сам удар, а й те, щоб "випалити саму ілюзію безпеки відносно глибини ворожого тилу".

