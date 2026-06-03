США готують нові мита проти 60 торговельних партнерів: чи є Україна у списку

Нові заходи пропонуються через недостатню боротьбу з продукцією, виготовленою із використанням примусової праці.

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала запровадити додаткові мита на імпорт товарів із 60 країн та економік через, на думку Вашингтона, недостатню боротьбу з продукцією, виготовленою із використанням примусової праці. Про це повідомило Управління торговельного представника США (USTR).

За підсумками розслідувань, проведених відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю США, USTR дійшло висновку, що низка держав не вживає достатніх заходів для заборони ввезення товарів, вироблених із використанням примусової праці. У Вашингтоні вважають, що це створює недобросовісну конкуренцію для американських виробників.

Згідно з пропозицією, передбачається запровадження двох рівнів мит.

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Ставка 10% пропонується для 15 економік, які, за оцінкою США, вже зробили певні кроки або мають елементи регулювання й механізмів контролю для обмеження такого імпорту, хоча ці заходи вважаються недостатніми або такими, що потребують посилення. До цього переліку увійшли Канада, Еквадор, Європейський Союз, Індонезія, Мексика, Пакистан, Аргентина, Бангладеш, Камбоджа, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Індія, Малайзія та Тайвань.

Ставка 12,5% застосовується дло решти 45 економік, де рівень запроваджених заходів є нижчим або недостатнім для ефективного запобігання імпорту продукції, пов’язаної з примусовою працею.

Водночас Україна не увійшла до переліку економік, щодо яких проводилося це розслідування. У березні USTR оголосило про початок перевірок стосовно 60 країн та економік, однак України серед них не було.

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що неспроможність торговельних партнерів ефективно протидіяти імпорту товарів, вироблених із використанням примусової праці, є неприйнятною та змушує американських працівників конкурувати в нерівних умовах.

Мита Трампа - головні новини

20 лютого Верховний суд США постановив, що президент Дональд Трамп не має права використовувати надзвичайні повноваження для введення мит.

Трамп, в свою чергу, після ознайомлення з рішенням Верховного суду заявляв, що підвищить мита з 10% до 15% для всіх країн.

Світова торгівля у 2025 році не зруйнувалася, попри митні війни та політичну напругу, однак суттєво змінилася, писало видання Financial Times.

Зокрема, пряма торгівля між США та Китаєм у 2025 році скоротилася приблизно на 30%. Водночас США замістили близько двох третин втраченого імпорту поставками з інших країн.

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