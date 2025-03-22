Аналітики зауважили, що володар Кремля продовжує політику русифікації українців.

Російський диктатор Володимир Путін має намір вижити українців з тимчасово окупованих Росією територій.

Про це йдеться у аналізі розвідки Великої Британії, яка звернула увагу на підписаний Путіним указ, за яким громадяни України, які незаконно перебувають у Росії, або на окупованій території, повинні "врегулювати свій правовий статус до 10 вересня 2025 року або залишити цю територію".

В аналізі фахівці підкреслили, що путінський указ "має на меті примусовий виїзд з окупованої Росією території України громадян України, які відмовляються приймати російські паспорти та громадянство".

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"Путін проводить русифікацію на незаконно окупованій українській території, що є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на винищення української культури, ідентичності та державності", – зазначається в аналізі.

Доля окупованих українських територій

19 березня президент Україн Володимир Зеленський наголосив, що Україна не піде на визнання окупованих українських територій російськими, бо це червона лінія. Глава держави сказав, що це буде одним із складних питань на майбутніх переговорах.

А вже сьогодні спецпредставник Стів Віткофф прокоментував майбутній статус окупованих Росією українських територій. "Найбільша проблема в цьому конфлікті – Крим і чотири регіони - Донбас, Луганськ і ще два інших. Вони російськомовні, були референдуми, на яких переважна більшість людей висловила бажання бути під російським керівництвом. Це є ключовим питанням у конфлікті", - заявив він.

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