Глава держави натякнув, що треба припиняти роботу російських банків, транзит товарів в Росію, оплату за російські носії тощо.

Президент України Володимир Зеленський закликав світ до запровадження проти РФ санкцій, що були б співмірними до звірств, які вчиняють російські військові в України.

Про це йшлося в його вечірньому відеозверненні.

"Готуємо новий пакет потужних санкцій проти Росії за все те, що вона наробила проти наших громадян. Зараз принциповий момент, передусім для Західних лідерів. І це вже стосується не того, як наші люди оцінять нові санкції і що про них скажу я. Це стосується того, як рішення про санкції оцінять у самих західних суспільствах. Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів окупантів", - наголосив Зеленський.

За його словами, відсутність необхідних обмежень проти країни-окупанта матиме наслідки і для політичного керівництва країн, які їх не застосують.

"Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати як зазвичай, якщо після транзит товарів в Росію буде продовжуватись як зазвичай, якщо після цього країни Євросоюзу платитимуть Євросоюзу за енергоносії як зазвичай, то політична доля деяких лідерів буде розвиватися вже не як зазвичай", - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак наголошував: "Потрібно нарешті зрозуміти, що нафтове ембарго, а також санкції проти російських банків - це той крок, який необхідний для припинення війни в Україні. Тому що це зруйнує російську економіку".

Він радив західним лідерам наслідувати приклад Польщі та країн Балтії і не варто шукати напівзаходи, як це було в 2014 році, оскільки ніякі обмеження не замінять ембарго.

Литва першою в ЄС повністю відмовилася від російського газу. Країна вирішила більше не імпортувати природний газ з Росії, про що було оголошено 2 квітня.

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