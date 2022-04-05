За словами Єрмака, потрібні такі санкції, які зможуть зруйнувати російську економіку.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував санкції, які Євросоюз має намір прийняти 6 квітня, і вказав, які з них допоможуть зупинити війну Росії проти України.

Про це Єрмак написав у Telegram.

"Зараз у західних ЗМІ з'являється інформація про новий пакет санкцій, які готує ЄС проти Росії. The Wall Street Journal і Reuters повідомляють, що в рамках нового пакету санкцій ЄС хоче ввести обмеження на імпорт з Росії калійних добрив, заборонити імпорт російського цементу, деревини, каучуку, ікри і горілки. Також є ймовірність заборони на експорт в Росію напівпровідників і обладнання, зокрема для видобутку скрапленого газу", — написав Єрмак.

Керівник ОП додав, що WSJ пише, що країни ЄС розглядають введення обмежень щодо нафти і вугілля з РФ як альтернативу енергетичному ембарго.

"Потрібно нарешті зрозуміти, що нафтове ембарго, а також санкції проти російських банків - це той крок, який необхідний для припинення війни в Україні. Тому що це зруйнує російську економіку", - підкреслив Єрмак.

Він порадив західним лідерам наслідувати приклад Польщі та країн Балтії. "І не варто шукати напівзаходи, як це було в 2014 році. Ніякі обмеження не замінять ембарго", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня стало відомо, що Литва першою в ЄС повністю відмовилася від російського газу. Країна вирішила більше не імпортувати природний газ з Росії. "Прагнучи отримати повну енергетичну незалежність від російського газу, у відповідь на енергетичний шантаж Росії в Європі і війну в Україні, Литва повністю відмовилася від російського газу: з початку цього місяця литовська газотранспортна система працює без імпорту російського газу", – говорилося в повідомленні Міністерства енергетики країни.

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