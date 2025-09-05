Росіяни були змушені перемістити свої стратегічні літаки в найсхіднішу точку - аеродром "Українка".

Росіяни вживають заходів, щоб уникнути таких успішних операцій Служби безпеки України, як "Павутина", коли було уражено 41 ворожий стратегічний літак. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав голова СБУ Василь Малюк.

"Спочатку про наслідки (операції "Павутина" - УНІАН), і що саме росіяни роблять, щоб уникнути подальших ударів. Почну з того, що ми ніколи не повторюємося. Вони дійсно вживають певних заходів, щоб уникнути успішних операцій такого роду, але ми не повторюємося", - зазначив він.

За словами Малюка, під час чергових ракетно-дронових обстрілів росіяни справді працюють уже меншою кількістю літаків. Також він підкреслив, що окупанти були змушені перемістити свої стратегічні літаки в найсхіднішу точку - це аеродром "Українка", і тепер їм, щоб наблизитись до території України, до місць пуску, потрібно здолати дуже велику відстань.

"Це їм невигідно і, по суті, неприйнятно в роботі. Більше того, це прискорює зношення тих чи інших деталей цих літаків і вони швидко втрачають свій відповідний моторесурс. Тому це дійсно підтверджуючі дані", - наголосив голова СБУ.

Він також прокоментував слова президента Володимира Зеленського стосовно того, що "ми готуємо силу - на землі, у повітрі та на морі, - яка, просто працюючи за планом, тиснутиме на Росію, щоб вона припинила війну".

"Те, що сказав президент відносно того, що ми плануємо і в повітрі, і в морі і на суходолі, звичайно, ми і здійснюємо, і плануємо і на найближчий час, і на певні стратегічні наші подальші плани і оперативні задуми, але це не ті дані, якими можемо ділитися на широкий загал", - сказав Малюк.

РФ почала активне будівництво на авіабазах після операції "Павутина"

Як повідомляв УНІАН, на деяких російських авіабазах почалося будівництво захисних споруд після української операції "Павутина", яка була проведена 1 червня.

Так, за даними Frontelligence Insight, супутникові знімки від 7 липня показали, що російські війська побудували близько 10 укріплених бункерів із земляним покриттям, 12 бетонних споруд типу бункерів без земляного покриття і вісім будівель у стилі ангарів на авіабазі Халіно в Курській області.

Також супутникові знімки авіабази Халіно від Planet Labs, датовані 27 червня, показують укріплені ангари. Крім того, за даними Frontelligence і знімками Planet Labs, росіяни побудували два бетонні бункери на авіабазі Саки в окупованому Криму.

