ДБР вивчить знайдені документи та долучить їх до кримінальних проваджень як речові докази.

Правоохоронці, проводячи стабілізаційні заходи на деокупованих територіях Харківської області, знайшли в Куп'янську схованку з важливими документами, які російські загарбники не встигли знищити.

Як розповіли в Державному бюро розслідувань, серед знайденого – списки зрадників та колаборантів.

Окупанти залишили особові справи співробітників так званого окупаційного відділу поліції, письмові згоди на співпрацю зрадників-правоохоронців, розпорядження окупаційного керівництва, табелі робочого часу, накази про призначення на посади, анкети, фотографії та багато іншого.

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"Крім того, виявлено доноси місцевих колаборантів, які "здавали" окупантам патріотів та учасників АТО. ДБР вивчить знайдені документи та долучить їх до кримінальних проваджень як речові докази", – йдеться в повідомленні.

Окупація і звільнення Куп’янська

Куп'янськ на Харківщині був тимчасово окупований з 27 лютого. Вже 10 вересня Збройні сили України звільнили. Після деокупації міста росіяни продовжили завдавати по ньому ударів. Атаки по Куп'янському району та іншим районам Харківщини тривають досі.

Куп'янськ мав для окупантів стратегічне значення як другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Значна кількість місцевих колаборантів сприяла окупації цього прикордонного населеного пункту.

На початку жовтня у деокупованому Куп’янську також виявили списки колаборантів. В них були зазначені 400 осіб. Колаборантами ставали як місцеві чиновники, так і пересічні громадяни.

Зокрема, Геннадій Мацегора, мер Куп'янська, обраний у 2020 році, заявив, що погодився пропустити російські війська до Куп'янська, "щоб уникнути людських жертв та руйнувань". Повідомлялося, що він був заарештований росіянами та утримується під вартою. Колишній мер Куп’янська Володимир Демченко також виявився колаборантом – обійняв псевдопосаду так званого голови однієї з громад.

Також Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника – депутата однієї із селищних рад Куп’янського району Харківської області, який сприяв незаконному вивезенню українського зерна зі сходу України до країни-агресора. Ще один депутат районної ради з Куп'янська постачав молочну продукцію власного заводу російським окупантам та на територію ОРДО. А місцевий мешканець, якого затримала СБУ, допомагав ворогу захоплювати підприємства у Куп’янську

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