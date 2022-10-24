Зменшилась кількість тих, хто вірить, що Росія використає атомну зброю.

65% опитаних вважають, що Росія не застосує ядерну зброю проти України, ще більше тих, хто вважає, що вона не буде застосована проти країн НАТО.

Такі дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного загальнонаціонального опитування в умовах війни 8-9 жовтня 2022 року.

Дві третини українців не вірять, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, ще більше респондентів не вірять у можливість ядерного удару по країнах учасниках НАТО (84%). Зокрема, 18% опитаних однозначно переконані, що Росія не застосує таку зброю проти України (в квітні 2022 року так думали 12% опитаних), 47% - відповіли, що скоріше ні (в квітні - 40%), 24% сказали "скоріше так" (в квітні 37%), а 2% однозначно переконані, що Росія застосує її (4%).

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У порівнянні із опитуванням у квітні зросла впевненість у тому, що Росія не нанесе ядерного удару по Україні та західних державах - членах Північноатлантичного Альянсу.

50% опитаних вважають, що Росія однозначно не використає таку зброю проти країн НАТО (в квітні так вважало 27%), "скоріше ні" - 34% (44%), 9% відповіли, що "скоріше так" (20%) і 2% - "однозначно так" (3%).

Як проводилось опитування

Опитано 1000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Чи застосує Путін ядерну зброю: прогнози

Раніше у найбільших спецслужбах Німеччини заявили про ймовірність використання Росією ядерної зброї в Україні, оскільки програш на війні може являти собою "екзистенційну загрозу правлінню Путіна".

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данилова, якщо РФ застосує ядерну зброю, країни, які не входять до ядерного клубу, намагатимуться отримати на озброєння набагато простішу в утриманні та застосуванні радіологічну зброю, зокрема "брудну" бомбу.

Олег Жданов заявив, що теоретично президент Російської Федерації Володимир Путін може застосувати проти України тактичну ядерну зброю, але він дуже боїться.