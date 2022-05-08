Ціна одного такого складає близько $80 тисяч.

Бійці "Закарпатського легіону" записали на свій рахунок ще один збитий російський безпілотник "Орлан-10". Ціна одного такого складає близько $80 тисяч.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади.

"128 бригада збила російський дрон "Орлан-10", який намагався стежити за нашими позиціями й коригувати вогонь ворожої артилерії", – мовиться у дописі.

Зазначається, що це вже третій новітній безпілотник "Орлан", знищений штурмовиками 128 бригади.

Про "Орлан-10"

Армія РФ активно використовує БПЛА "Орлан-10" для розвідки і коригування вогню своєї артилерії. Його, як і будь-який малогабаритний дрон, доволі важко помітити, як очима, так і на радарі. А також доволі складно збити.

Баражуючи над позиціями цей дрон може визначити координати цілей, а під час артнальоту здійснює коригування вогню у режимі онлайн-передачі даних.

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